Le Président ukrainien dénonce les avertissements américains sur une invasion russe

Des manifestants ukrainiens lors d'un rassemblement à Kiev, organisé pour montrer leur unité face aux avertissements des États-Unis concernant une "invasion russe imminente". 12 février 2022

Le président Volodymyr Zelensky a affirmé ce samedi que les avertissements américains évoquant une attaque imminente de la Russie contre l’Ukraine « provoquent la panique et n’aident pas » le peuple ukrainien

« Actuellement, le meilleur ami de nos ennemis est la panique dans notre pays. Et toutes ces informations (sur une possible attaque) ne font que provoquer la panique et ne nous aident pas », a annoncé Zelensky lors d'un déplacement en province.

Il insisté sur le fait qu’il y avait « trop » d’annonces qui prévoient « une guerre profonde, totale de la part de la Russie ». « Si vous avez une information en plus sur une invasion certaine à 100%, donnez-la nous ! » a-t-il insisté.

Les Etats-Unis, qui estiment depuis des semaines qu'une invasion russe de l’Ukraine est imminente, ont annoncé vendredi qu'il pourrait désormais s'agir d'une question de jours.

Si la Russie dispose de dizaines de milliers de troupes à ses frontières avec l'Ukraine et mène de nombreuses manœuvre militaires en Biélorussie et en mer Noire depuis des mois, les autorités ukrainiennes soulignent que la diplomatie a encore une carte importante à jouer : « Nous travaillons au niveau diplomatique, discutons tous les jours avec les autorités de divers pays, leurs dirigeants, à différents niveaux. C'est pourquoi nous considérons que la voie diplomatique est la seule à même d'aboutir à la désescalade », a annoncé Zelensky ce samedi.

