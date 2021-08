Il adore participer à des conférences internationales, mais cette fois-ci Emmanuel Macron s'abstiendra. La vingtième édition de la conférence internationale sur le racisme se passera de nombreux chefs d'États dont le Président français. Selon lui, l'événement qui lutte contre la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance a un «historique des déclarations antisémites prononcées dans le cadre de la conférence.» et que «Attachée à l'universalisme des droits de l'Homme, la France continuera de lutter contre toutes les forces de racisme et veillera à ce que la conférence de suivi de Durban se tienne dans le respect des principes fondateurs des Nations unies».

Depuis sa création en 2001, Israël et les États-Unis s'étaient déjà rétiré car certains pays arabes ont eu des propos étranges sur le sionisme. Outre ces trois états l'Australie, l'Autriche, le Canada, la Hongrie, les Pays-Bas, la République tchèque et le Royaume-Uni boycottent déjà la conférence.