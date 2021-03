Jean Castex

Paris et Marseille ne seront finalement pas confinés le week-end. Selon des sources concordantes au sommet de l’Etat, aucun département des régions Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) ne subira un confinement local, samedi et dimanche prochains, comme c’est le cas à l’heure actuelle à Nice et à Dunkerque (Nord) écrit Le Monde.

Seul un département est pour l’instant assuré d’être confiné le week-end pour faire face à une recrudescence de l’épidémie de Covid-19 : celui du Pas-de-Calais, qui compte un taux d’incidence de près de 400 cas pour 100 000 habitants, deux fois plus qu’au niveau national.

Les nouvelles mesures doivent être annoncées ce jeudi soir à partir de 18 heures par Jean Castex