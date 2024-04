Le porte-avions Charles de Gaulle part six semaines en mission notamment sous le commandement de l’OTAN

Le porte-avions Charles de Gaulle est reparti en mission et passera pour la première fois sous l'égide de l'OTAN.

Le porte-avions Charles de Gaulle et son escorte sont officiellement repartis ce lundi en opération en Méditerranée après près d’un an d’indisponibilité, selon L'Express. Le porte-avions français a appareillé lundi de Toulon, après huit mois de travaux et plusieurs essais en mer.

Le Charles de Gaulle va être mobilisé pour six semaines d’opérations en Méditerranée dont deux où il sera placé sous contrôle opérationnel de l’OTAN, ce qui constitue une grande première.

Le fleuron de la flotte militaire française, avec ses avions de chasse Rafale Marine, a quitté le port de Toulon vers 10h. Il est escorté dans ses navigations par un sous-marin nucléaire d’attaque, des frégates spécialisées et un ravitailleur.

Du vendredi 26 avril au 10 mai, le Charles de Gaulle va participer à une mission de l’OTAN regroupant des bâtiments de plusieurs nations (notamment les Etats-Unis, la Grèce, l’Espagne, le Portugal et l’Italie) sous le commandement de l’état-major maritime, et dirigée par un vice-amiral américain.

Ce jeudi, le porte-avions va accueillir pour la première fois à son bord la conférence des 32 ambassadeurs des pays membres de l’alliance.

Avec cette mission, le Charles de Gaulle, qui embarque 1 900 membres d’équipage et 40 aéronefs, reprend les opérations après sa période d’indisponibilité pour entretien intermédiaire (IEI) commencée en mai 2023, avec huit mois de travaux pour « entretenir et moderniser ses capacités », d’après le ministère, et des essais en mer.