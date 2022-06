Le plastique, la dioxine et le paracétamol figurent parmi les responsables de la baisse de la fertilité masculine

Paracetamol

La pollution de l'environnement est responsable de la baisse rapide de la fertilité nhumaine selon une étude anglo-danoise publiée jeudi 9 juin et citée par Le Monde.

Des chercheurs britanniques et danois conduits par Andreas Kortenkamp (université Brunel de Londres) et Hanne Frederiksen (Rigshospitalet, université de Copenhague) présentent la première évaluation des risques, vis-à-vis de la fertilité masculine, des mélanges de polluants du quotidien.dans une étude publiée dans la revue Environment International.

"Les plastiques viennent en tête, de loin. Le bisphénol A (BPA) et ses succédanés (BPS, BPF). Ils sont suivis par les dioxines polychlorées et d’autres plastifiants (les phtalates), certains parabènes et le paracétamol. Selon les estimations des chercheurs, le niveau médian d’exposition combiné de la population générale à ces produits est environ vingt fois supérieur au seuil de risque." ajoute Le Monde.

"En 2019, l’équipe d’Ashley Tiegs (Thomas Jefferson University, à Philadelphie) a publié dans Urology une étude sur 120 000 hommes américains et espagnols de couples ayant consulté un centre d’aide à la procréation. Parmi cet échantillon, la proportion d’hommes ayant moins de 15 millions de spermatozoïdes mobiles par millilitre est passée de 12,4 % à 21,3 % entre 2002 et 2017. Soit une hausse de près de 10 points de pourcentage, en quinze ans, au sein de ce sous-groupe de population." souligne Le Monde.