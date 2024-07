Le père d'Emmanuel Macron assure que la dissolution « n'est pas venue des européennes »

Dans une interview au quotidien l'Est républicain, Jean-Michel Macron affirme que la décision du président de dissoudre l'Assemblée nationale « n'est pas venue du résultat aux élections européennes »

Presque un mois après la dissolution surprise de l'Assemblée nationale décidée par Emmanuel Macron, Jean-Michel Macron, père du président, explique ce mercredi 3 juillet la décision de son fils dans une interview au quotidien régional l'Est républicain. « Sa décision de dissoudre n'est pas venue du résultat des élections européennes. Il m'en avait déjà parlé deux mois plus tôt », défend son père.

La dissolution a été décidée parce qu'il « estimait en effet que l'Assemblée nationale était devenue ingouvernable », détaille Jean-Michel Macron à l'Est républicain. « Le fonctionnement de notre Assemblée et le désordre des derniers mois ne pouvaient plus durer », assurait encore Macron fils dans son courrier aux Français. Dans cette lettre, Emmanuel Macron assurait avoir « pris cette décision en responsabilité, avec beaucoup de gravité, et après une réflexion de plusieurs semaines ».

« Si le RN montre en deux ans qu'il est parfaitement incapable de gouverner, on peut espérer qu’il n’ira pas plus loin, c'est un peu ce que mon fils m'avait dit deux mois avant les élections européennes », raconte le père du président. Une cohabitation qui ne conduirait toutefois pas à une démission de son fils, veut croire Jean-Michel Macron.