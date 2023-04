Affiches des candidats Emmanuel Macron et Marine Le Pen en 2017

Selon une nouvelle enquête Elabe, Marine Le Pen battrait Emmanuel Macron avec 55% des voix si les élections étaient rejouées aujourd'hui. La cote de popularité du président de la République n'est pas a son paroxysme depuis quelques temps, et sa place est plus que contestée à cause des diverses contestations se font entendre, particulièrement depuis l'utilisation du 49.3 pour faire adopter le texte sur la réforme des retraites.

À noter que ce sondage ne se place pas dans la perspective de l’élection présidentielle de 2027.