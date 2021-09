Mark Zuckerberg

Le grand patron de Facebook, Mark Zuckerberg, aurait accepté que Facebook ne vérifie pas les publications politiques de l'administration de Donald Trump si l'ancien président épargnait au géant des médias sociaux un durcissement de la réglementation remarque le quotidien Daily Mail.

C'est Max Chafkin, rédacteur en chef du réputé hebdomadaire économique Bloomberg's Businessweek, qui fait cette révélation dans son prochain livre, "The Contrarian: Peter Thiel and Silicon Valley's Pursuit of Power". consacré au miliardaire Peter Thiel.

Ptere Thiel, membre du conseil d'administration de Facebook dit avoir assisté à la réunion au cours de laquelle cet accord a été évoqué.

Facebook dément, et nie toute proximité entre entre son patron et Donald Trump.

Pourtant Tump lui-même a déclaré début septembre, que Zuckerberg venait régulièrement à la Maison Blanche pour lui dire combien il le trouvait génial.