Le pape François a mis en garde jeudi 15 septembre contre « l'effet domino » des conflits militaires sur les relations internationales.

« La paix est urgente car tout conflit militaire ou foyer de tensions et d'affrontements aujourd'hui ne peut avoir qu'un effet domino néfaste et compromet gravement le système des relations internationales », a déclaré le souverain pontife au terme du 7e congrès des religions mondiales et traditionnelles dans la capitale Nur-Sultan.

Les participants de ce sommet tri-annuel, représentant diverses confessions réparties en une centaine de délégations de 50 pays ont adopté à la majorité une déclaration appelant les dirigeants du monde à « abandonner toute rhétorique agressive et destructrice qui conduit à la déstabilisation du monde ».

« Nous sommes convaincus que le déclenchement de tout conflit militaire, créant des foyers de tension et d'affrontement, provoque des réactions en chaîne qui altèrent les relations internationales », indique le document.

Cette déclaration, signée notamment par le grand imam d'Al-Azhar, plus haute institution de l'islam sunnite, dit également « soutenir la protection de la dignité et des droits des femmes, l'amélioration de leur statut social en tant que membres égaux de la famille et de la société ».