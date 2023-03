Le pape François célébrera une messe à Marseille le 23 septembre

Le pape François va célébrer « une grande messe ouverte au public » lors de sa visite à Marseille, le 23 septembre 2023.

Le pape François va célébrer « une grande messe ouverte au public » lors de sa visite à Marseille, le 23 septembre, après une prière en mémoire des migrants disparus en mer à Notre-Dame-de-la-Garde, a annoncé ce vendredi 31 mars le diocèse de Marseille.

Le lieu où se déroulera cette messe n'est pas encore officiellement déterminé. Mais il pourra accueillir « des dizaines de milliers de personnes », a précisé à l'AFP une source proche du dossier.

« Le pape François a accepté l'invitation du cardinal Jean-Marc Aveline à se rendre à Marseille, où il conclura les Rencontres méditerranéennes le 23 septembre », a précisé le diocèse dans son communiqué.

Ces Rencontres méditerranéennes accueilleront une soixantaine de représentants d'églises des cinq rives de la Méditerranée (Afrique du Nord, Balkans, Europe latine, Mer Noire et Moyen-Orient) ainsi qu'une soixantaine de jeunes originaires de tous ces pays, du 18 au 24 septembre.

Cette visite papale comprendra trois temps, « une prière œcuménique et interreligieuse à Notre-Dame-de-la-Garde en mémoire des migrants disparus en mer, une rencontre avec les jeunes et les évêques de la Méditerranée, et une messe ouverte à tous, Marseillais et pèlerins venus d'ailleurs pour prier avec lui », selon les précisions du diocèse. « Dans l'attente de ce grand événement, nous prions pour le prompt rétablissement de la santé du Saint-Père », ajoute le communiqué.

« Les Rencontres méditerranéennes, c'est une semaine d'échanges et de travail pour comprendre les défis que connaît la Méditerranée (crises politiques, inégalités, enjeux écologiques, mémoire blessée...) (...) et dessiner de nouveaux chemins de paix et de réconciliation dans lesquels les Eglises sont invitées à occuper une place particulière », selon le diocèse de Marseille sur son site Internet.

Cette venue du pape en France, une première depuis celle de son prédécesseur Benoît XVI en 2008, ne constituerait pas une visite diplomatique officielle mais une visite pastorale : il ne se déplacerait pas en tant que chef d'Etat du Vatican mais en tant que représentant de l'Église catholique.

Le pape François s'était certes rendu en 2014 à Strasbourg, mais c'était à l'occasion d'une visite des institutions européennes.

Le jésuite argentin de 86 ans est hospitalisé pour une bronchite depuis mercredi. Le Vatican a confirmé vendredi que le pape célébrerait bien la messe du dimanche des Rameaux place Saint-Pierre.