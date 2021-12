Le pape explique pourquoi il a accepté la démission de Mgr Aupetit

« Quand la rumeur grandit, grandit, grandit et atteint la réputation d’un homme, celui-ci ne peut plus gouverner. Et c’est une injustice. C’est pourquoi j’ai accepté la démission de Mgr Aupetit, non pas sur l’autel de la vérité mais sur celui de l’hypocrisie », a expliqué le Saint Père lors de son voyage retour en Grèce indique Le Parisien

« Je me demande: mais qu’a donc fait Aupetit de si grave pour remettre sa démission ? Si on ne connaît pas l’accusation, on ne peut pas condamner », a encore déclaré le pape, invitant les journalistes à « enquêter ».« C’est dangereux de condamner. Qui l’a condamné ? L’opinion publique, les rumeurs ? Mais qu’a-t-il fait ? Nous n’en savons rien », a-t-il ajouté.

Le pape a cependant évoqué qu'il savait quelque chose « un manquement » de la part de Mgr Aupetit « au sixième commandement » (« Tu ne commettras pas d’adultère », ndlr), « pas total mais des petites caresses et des massages qu’il faisait à sa secrétaire ».

"Ca, c’est un péché. Mais ce n’est pas le péché le plus grave car les péchés de la chair ne sont pas les plus graves." a ajouté le pape.