Le livre de Victor Castanet, "Les Fossoyeurs", a révélé des dérives dans certains Ehpad du groupe Orpea.

Le nouveau PDG du groupe Orpea, Philippe Charrier, était auditionné ce mercredi 2 février. Il a assuré devant l'Assemblée nationale, qu'il « n'existe en aucun cas » de « système » pour « optimiser le profit » au détriment des soins dans ses Ehpad :

« Le sujet qui nous meurtrit le plus est cette notion de système. Il y aurait un système Orpea selon l'ouvrage [Les Fossoyeurs, de Victor Castanet, ndlr] qui consisterait à optimiser le profit pour rationner nos prestations. Ce système n'existe en aucun cas. (…) Notre vrai système, ce sont des centaines de milliers de familles qui, depuis trente ans, nous font confiance, ce sont 26 000 collaborateurs qui accompagnent des dizaines de milliers de résidents ».

Outre le PDG d'Orpea, Jean-Christophe Romersi, le directeur général France, était lui aussi auditionné devant l'Assemblée nationale. Il a évoqué le nombre de contrôles inopinés ces cinq dernières années:

« En 2016, il y a eu entre 94 visites et contrôles, (...) en 2018, 55 visites et contrôles, (...) en 2020, 18, sans doute en lien avec la crise sanitaire, et en 2021, 10 ».

Le Canard Enchaîné a révélé que l’ancien directeur général, Yves Le Masne aurait vendu des actions juste après avoir été mis au courant de la parution du livre Les Fossoyeurs du journaliste Victor Castanet.