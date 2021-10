Le nouveau parti de l'ancien premier ministre Edouard Philippe est lancé et il s'appelle "Horizons"

Samedi 9 octobre, Edouard Philippe a présenté le nom de son nouveau parti en présence de nombreux parlementaires de la majorité et bien évidemment il a assuré son soutien à Emmanuel Macron pour la présidentielle 2022.

La présidentielle approche à grands pas et le monde politique est en pleine ébullition avec le séisme politique Eric Zemmour. Il y a pourtant un autre remou plus au centre, il s'appelle Edouard Philippe. Le maire du Havre s'est lancé dans la concstruction d'un nouveau parti nommé "Horizons". Il a présenté les contours de ce parti au Havre aujourd'hui et il promet un nouveau souffle politique.

L'ancien premier Ministre qui est la personnalité poltiique préférée des Français est scruté de près par le parti du pésident qui tente de se structurer avant la présidentielle. À ce niveau le président n'a pas de soucis à se faire, Edouard Philippe a assuré son soutien au candidat Macron.

Un proche de Xavier Bertrand confie au monde que « Si Macron repasse, on aura une situation très compliquée » à droite car « Il va présenter des candidats aux législatives qui risquent de concurrencer les nôtres ». Attendons de voir si ce petit parti aura assez de force pour convaincre les Français.

À Lire Aussi

Si Éric Zemmour est le RPR, qui est donc Edouard Philippe (pas vraiment l’UDF en tous cas…) ?