Le nombre de défaillances d’entreprises ne cesse d’augmenter en mai

La Banque de France a enregistré un nombre provisoire de 60.210 défaillances d’entreprises sur les douze mois achevés fin mai (+25,0% sur un an), un total « légèrement supérieur » (+1,5%) au niveau moyen mesuré sur la période pré-pandémique de 2010-2019 (59.342 défaillances).

Les défaillances d'entreprises cumulées sur un an à fin mai ont affiché une « plus faible progression » qu'à fin avril et se stabilisent à un niveau « légèrement » supérieur à leur moyenne de la période pré-Covid, fait savoir l’institution.

Ces défaillances avaient chuté à des niveaux historiquement bas avec les mesures de soutien aux entreprises décidées durant la crise sanitaire, comme les prêts garantis par l'État, le chômage partiel, le report d'échéances fiscales, etc. Cet effet de « rattrapage du retard des défaillances » est toujours à l'œuvre et explique en grande partie la progression de 25,0%, l'autre facteur étant le « ralentissement actuel de l’économie ».

Le rattrapage toujours à l'œuvre concerne « les divers secteurs de l’économie », mais « de manière hétérogène ». Avec 13.102 défaillances entre mai 2023 et mai 2024, le secteur de la construction connaît une hausse de 33,4% sur un an. 12.837 défaillances sont observées dans le secteur du commerce et de la réparation automobile, en progression de 20,2% sur un an. En pourcentage, l'augmentation la plus importante des défaillances concerne le secteur des activités immobilières (+43,0% sur un an), qui en a comptabilisé 2.285.