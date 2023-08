Le mystérieux cylindre retrouvé sur une plage australienne est bien un débris de lanceur spatial

Le mystérieux objet retrouvé sur une plage australienne

Non, il ne s’agit pas d’un morceau de l'avion MH370 de la Malaysia Airlines, disparu en 2014, comme certains internautes avaient pu l’imaginer. Les autorités indiennes et australiennes ont confirmé mardi que l’étrange cylindre de 2,5 mètres de haut et de large est un débris de fusée indienne, plus précisément d'un lanceur de satellite polaire que l'Organisation indienne de recherche spatiale avait lancé, comme l'a confirmé Sudheer Kumar, son directeur, à CNN.

Lundi, l'Agence spatiale australienne avait confirmé sur Twitter en être arrivée à la même conclusion.

Sur la photo du cylindre, qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, on peut voir qu'il semble endommagé et recouvert de coquillages. On peut en déduire qu'il ne s'est pas écrasé sur la plage, mais qu'il s'y est échoué après avoir passé un certain temps dans l’eau.

« Les débris restent entreposés et l'Agence spatiale australienne travaille avec l'ISRO, qui fournira une confirmation supplémentaire pour déterminer les prochaines étapes, y compris l'examen des obligations en vertu des traités spatiaux des Nations Unies », a ajouté l'agence spatiale australienne auprès de CNN, précisant qu'il n'y avait, pour l'instant, pas de plan pour « ramener l'objet en Inde ».

Plus précisement, ce débris provient d'un lanceur, composé de plusieurs étages répartis en divers compartiments. Ces derniers contiennent le carburant de la fusée qui est déversé dans un ordre bien spécifique. Une fois vides, les compartiments se détachent et retombent sur la surface terrestre. Bien souvent, ils se décomposent dans leur chute et terminent en mer.