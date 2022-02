Le manque de personnel dans les Ehpad aggrave la mortalité selon la Cour des comptes

Un peu plus de 600 000 personnes résident dans l’un des 7 500 établissements pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)36. Si ceux- ci sont accessibles dès l’âge de 60 ans, ils accueillent en fait une population beaucoup plus âgée et souffrant de multiples pathologies : une personne sur dix de plus de 75 ans vit dans un Ehpad, une sur trois de plus de 90 ans selon le rapport de la Cour des comptes.