Photo d'illustration AFP

Ce n’était rien de plus qu’une plaisanterie, assure le maire de Villeneuve-Saint-George (Val-de-Marne, Île-de-France). Philippe Gaudin, qui a fait un salut nazi en plein conseil municipal ce samedi 20 avril 2024 a tenté de s’expliquer. Il parle, indique Le Figaro sur son site, d’une simple “boutade”. “Pour moi c’était plus une boutade qu’autre chose”, a-t-il ainsi déclaré, non sans reconnaître ce qu’il estime être une maladresse, un geste tout à fait “malheureux”. Et lui d’insister : “Pour moi il faut relativiser cette faire ! Ce n’est pas du tout un geste d’appartenance”.

Que s’est-il vraiment passé au juste ? Accusé en plein conseil municipal par un député écologiste d’avoir “fait alliance avec l’extrême droite pour remporter la ville en 2020”, le maire divers droite s’est agacé. “Je ne veux plus entendre ça ici, c’est insupportable”, se serait-il exclamé avant de mettre un “avertissement” à l’élu concerné. Puis, après avoir annoncé qu’il suspendait la séance, Philippe Gaudin lève le bras en avant à la manière des nazi avant de crier “Heil” (pour “salut”, en allemand, comme le rappelle Le Figaro). Un geste que d’aucuns, y compris parmi la majorité de Philippe Gaudin jugent “impardonnable”.

“Il faut dire les choses : c’est un acte antisémite”, estime d’ailleurs l’un de ceux qui ont décidé de tourner le dos au maire. Son adjoint chargé des finances a d’ailleurs annoncé son intention de déposer plainte avec “plusieurs élus”, ne souhaitant plus être représenté “par un maire qui n’a pas conscience de la gravité de son geste”. A gauche aussi, les critiques vont bon train : Thiaba Bruni, d’Europe Ecologie-Les Verts et du Cran (Conseil représentatif des associations noires de France) a annoncé “saisir la préfète et le premier ministre” afin que Philippe Gaudin soit destitué.

“Je conçois que j’ai mal réagi, je m’en excuse à 200%”, a tenu à repréciser le maire, qui affirme encore : “On ne peut pas qualifier ce conseil d’extrémiste. Mon initiative était malheureuse, la séance était suspendue, je m’en excuse”.