Le Haut conseil de santé publique (HCSP) recommanderait de ne plus utiliser les masques en tissu

Masque

Face aux divers variants dont l'anglais, il ne faudrait plus utiliser de masques lavables de catégorie 2 qui ne sont pas assez filtrants

Le Haut conseil de santé publique (HCSP) recommande de ne plus utiliser les masques en tissu de catégorie 2 face à l’apparition des variants anglais, sud-africain et brésilien du Covid-19, plus contagieux selon La Voix du Nord.

« Les masques de catégorie 2 ou masques en tissu ne filtrent qu’à 70 % alors que les catégories 1 comme les masques chirurgicaux vont jusqu’à 90 %. Comme le variant est plus transmissible, il est logique d’utiliser des masques à plus fort pouvoir filtrant », explique Daniel Camus, de l’Institut Pasteur de Lille qui fait partie du HCSP, cité par La Voix du Nord.