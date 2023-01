Le groupe Go Sport est placé en redressement judiciaire

Le tribunal de commerce de Grenoble a placé ce jeudi 19 le Groupe Go Sport, la maison mère des magasins Go Sport, en redressement judiciaire.

La situation financière du groupe Go Sport entraîne la société dans sa chute. La maison mère des magasins d’article sportifs Go Sport est en cessation de paiements. 2.160 salariés sont concernés.

Le tribunal de commerce de Grenoble a placé, ce jeudi 19 janvier, le Groupe Go Sport, la maison mère des magasins Go Sport, en redressement judiciaire après avoir constaté l’état de cessation de paiements du distributeur d’articles sportifs.

Le parquet de Grenoble a précisé dans un communiqué que « la société Go Sport France n’est pas déclarée en cessation des paiements, mais sa situation sera impactée par celle de sa société mère ».

Cette décision intervient alors que le parquet de Grenoble a ouvert en novembre 2022 une enquête pour « abus de bien social » concernant Groupe Go Sport, après que « les commissaires aux comptes ont transmis plusieurs révélations de faits délictueux ».

Concernant le redressement judiciaire, le parquet a expliqué que « deux administrateurs et deux mandataires judiciaires ont été désignés pour une première période d’observation de six mois, afin de gérer l’entreprise dans le meilleur intérêt des salariés et des créanciers, sous le contrôle des juges et du parquet ».

Dans sa décision, le tribunal a constaté que Groupe Go Sport se trouvait en cessation des paiements, citant le rapport du cabinet Eight Advisory & Associés établissant au 5 janvier un passif s’élevant à plus de 14 millions d’euros.

Les 2.160 salariés en France de Go Sport attendaient anxieusement la décision, quelques semaines après la liquidation de Camaïeu.

Les employés de Go Sport redoutent que l’entreprise, rachetée en 2021 subisse le sort de Camaïeu, vendue aux enchères il y a quelques semaines.