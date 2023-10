Le gouvernement va ajouter 200 millions d'euros pour accélérer le déploiement des bornes électriques, annonce le ministre Clément Beaune

"On passe la vitesse supérieure cet automne sur la voiture électrique", a déclaré le ministre des Transports à l'AFP, avant une réunion avec les acteurs de la filière.

Le gouvernement va mobiliser 200 millions d'euros supplémentaires pour accélérer le développement des bornes électriques en France, a annoncé à l'AFP le ministre des Transports Clément Beaune, vendredi 27 octobre. Ce dernier réunit dans la journée les acteurs de la filière avec la ministre de la Transition énergétique. "On passe la vitesse supérieure cet automne sur la voiture électrique", a déclaré Clément Beaune. Il cite "l'accélération du déploiement des bornes, le renforcement du bonus écologique pour les plus modestes, l'arrivée du leasing social pour les classes moyennes et la simplification du rétrofit", un changement de motorisation pour abandonner le thermique.

Avec 110 000 bornes publiques installées, soit une multiplication par 4 en quatre ans, affirme-t-on dans l'entourage du ministre, la France a commencé à rattraper son retard. Le pays, dont les transports constituent le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre (32% en 2022), est désormais le deuxième pays le mieux équipé, derrière les Pays-Bas et devant l'Allemagne. Mais seulement 10% des bornes françaises sont à recharge rapide, principalement sur les aires d'autoroutes, alors que ces dispositifs sont jugés indispensables pour convaincre les automobilistes à renoncer au moteur thermique.