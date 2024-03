Le gouvernement propose une plateforme en ligne pour se former face aux cyberattaques

9 Français sur 10 ont déjà été victimes d’une menace cyber

Face aux risques numériques, le gouvernement, qui avait déjà lancé son dispositif « SensCyber » en juin dernier à l’adresse des agents de la fonction publique, a décidé de le rendre accessible au grand public à partir de ce mercredi 27 mars.

« 9 Français sur 10 ont déjà été victimes d’une menace. Si la sécurisation technique est primordiale, le facteur humain est également déterminant pour se protéger. C’est pourquoi, après avoir été proposée à 5 millions d’agents du service public, nous avons décidé d’étendre cette e-sensibilisation aux entreprises et au grand public, qui ont besoin plus que jamais d’outils simples pour adopter les bons réflexes face aux attaques », détaille Laurent Verdier, le directeur du pôle Sensibilisation de Cybermalveillance.gouv.fr, la plateforme de prévention du gouvernement.

L’outil est entièrement gratuit. Pour y accéder, il faut se créer un compte sur cybermalveilllance.gouv.fr. La plateforme possède ensuite trois modules, qui correspondent à trois phases d’apprentissages différentes. Le premier, d’une durée d’environ 43 minutes propose de découvrir les cyberattaques les plus courantes, de comprendre les menaces et les risques encourus. Le deuxième, qui dure 33 minutes, sensibilise aux gestes à adopter en cas de cyberattaque. Le dernier, d’une durée égale au second, permet de « partager ces connaissances et ces bonnes pratiques avec ces proches » et de collaborer à « une meilleure protection collective ».

Si vous obtenez un score minimal de 60 % pour l’ensemble des modules, vous pourrez télécharger une attestation de suivi. Si vous n’avez pas réussi à obtenir ce résultat, vous êtes libres de réessayer.