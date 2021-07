Le gouvernement italien rend un pass sanitaire obligatoire à partir du 6 août dans les lieux fermés, bars, restaurant, spectacles, événements sportifs etc...

La tour de Pise en Italie

"Le variant Delta est menaçant, car il se diffuse plus vite que les autres variants. Le pass sanitaire est un instrument pour permettre aux Italiens de continuer leurs activités avec la garantie de ne pas se retrouver parmi des personnes contagieuses. J'invite tous les Italiens à se faire vacciner, et à le faire tout de suite", a déclaré le Premier ministre Mario Draghi lors d'une conférence de presse hier jeudi souligne LCI.

La pass sanitaire italien sera exigé à partir du 6 août dans les lieux clos : dans les piscines, les salles de sport, les musées, les bars et restaurants, les cinémas et les théâtres, les salles de jeux. Il sera également exigé pour les événements sportifs, les concerts, les spectacles, les foires et les congrès.

Pour bénéficier de ce "green pass", une personne devra avoir obtenu un test négatif dans les 48 heures précédentes, avoir déjà contracté le virus, avoir reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19.

Jeudi, 5.057 cas de Covid-19 ont été enregistrés, alors que le pays n'avait pas dépassé la barre des 5.000 nouvelles contaminations en 24 heures depuis le 21 mai ajoute LCI.