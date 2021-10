Le gouvernement "ne souhaite pas prolonger le passe sanitaire jusqu'à l'été", déclare Gabriel Attal

Le passe sanitaire, d'abord prévu jusqu'au 30 septembre, puis prolongé jusqu'au 15 novembre, va-t-il rester activf encore plusieurs mois face à l'épidémie de Covid-19 ? Le gouvernement a annoncé mercredi la préparation d'un projet de loi offrant la possibilité aux autorités de recourir au passe sanitaire jusqu'à l'été 2022, ce qui a provoqué l'inquiétude des défenseurs des libertés individuelles.

Invité sur le plateau de l'émission "Dimanche en politique", sur France 3, ce dimanche 3 octobre, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a tenu à clarifier les choses. "On ne souhaite pas prolonger le pass sanitaire jusqu'à l'été. On souhaite s'en débarrasser le plus vite possible. Ce qu'on souhaite prolonger, c'est la possibilité d'y recourir", a-t-il expliqué. Le porte-parole du gouvernement estime que le fait de pouvoir y recourir en cas d'urgence est un moyen de limiter rapidement les risques de propagation du virus sur le territoire. Il a néanmoins assuré une chose : le passe sanitaire "ne serait pas nécessaire pour aller voter" lors de l'élection présidentielle du printemps prochain.