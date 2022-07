Le feu a ravagé 14 000 hectares de forêt sur les communes de La Teste-de-Buch et Landiras

Incendie

Le feu continue à faire des ravages sur les communes de La Teste-de-Buch et Landiras souligne Le Monde.

Ce "lundi, des renforts en effectifs, véhicules et Canadairs sont attendus pour faire face aux 44 °C annoncés. Ces températures ne feront qu’alimenter les deux brasiers que plus de 1 500 pompiers tentent en vain de contenir depuis des jours."

"Les flammes ont ravagé 14 000 hectares de forêts en moins d’une semaine et ne cessent de progresser. Très peu de bâtiments ont été touchés et aucune victime n’est à déplorer, mais les pompiers anticipent un combat encore très long."

"Les pins maritimes caractéristiques des larges massifs du département sont gorgés de résine et hautement inflammables. Si l’on ajoute à cela le vent, la sécheresse qui s’installe depuis des mois et les températures caniculaires, toutes les conditions sont réunies pour faire des forêts girondines une poudrière. « Deux incendies de cette ampleur et de cette virulence en même temps sur un département, c’est une première en Gironde, et même en France », souligne Fabienne Buccio, préfète du département." ajoute Le Monde.

"Cette concomitance oblige les pompiers à diviser les équipes et le matériel sur des feux qui nécessiteraient chacun une concentration des moyens" constate Le Monde.