Le divorce entre Nicolas Sarkozy et Les Républicains

Nicolas Sarkozy

Candidats aux différents postes ou scrutins, élus, aspirants cadres en quête de conseils… Depuis des années, tous défilent dans ses bureaux de Nicolas Sarkozy rue de Miromesnil. Et rien ou presque ne semble se faire sans sa bénédiction rappelle Le Monde.

Mais selon le quotidien du soir, cette époque semble révolue.

Le divorce entre LR et Nicolas Sarkozy semble même en partie consommé. L’appel lancé, le 12 avril, par l’ancien président de la République à rejoindre Emmanuel Macron et à répondre favorablement à la main tendue proposée par le président candidat au soir du premier tour de l’élection présidentielle ne passe définitivement pas à droite.

Au sein de LR, on ose même de plus en plus ouvertement critiquer l’ancien président de la République, coupable auprès de beaucoup de n’avoir pas soutenu la candidate de la famille à l’élection présidentielle.