Le député Renaissance Karl Olive pourrait être sanctionné après une tribune dans le JDD

Le député Karl Olive

Sylvain Maillard, le chef du groupe des députés Renaissance à l'Assemblée nationale, va réunir le bureau de son groupe à la rentrée pour discuter de la tribune récemment publiée par le député Karl Olive dans le Journal du Dimanche (JDD), selon les informations de RTL. Cette décision intervient après que Karl Olive a enfreint la consigne de ne pas participer au contenu du JDD, désormais dirigé par Geoffroy Lejeune, en publiant une tribune dans le journal.

Sylvain Maillard avait précédemment donné l'ordre à ses députés de ne pas collaborer avec le JDD en raison de préoccupations concernant le manque de pluralité dans le journal sous sa nouvelle direction. "Les premiers numéros du JDD nouvelle formule traduisent l'inquiétude qui est la nôtre sur une dérive éditoriale, focalisée sur les thèmes portés par l'extrême droite", fait savoir à RTL le député de Paris, Sylvain Maillard.

La tribune de Karl Olive, député des Yvelines et ancien maire de Poissy, publiée ce dimanche, aborde plusieurs sujets, dont la démocratie de proximité, la démocratie participative et la fin de l'interdiction du cumul des mandats au Parlement pour les maires. Cette publication a suscité une controverse au sein de la majorité présidentielle.

Certains observateurs estiment que l'arrivée de Geoffroy Lejeune à la tête du JDD est liée à Vincent Bolloré, un milliardaire dont les opinions sont considérées comme conservatrices. Vivendi, le groupe de Vincent Bolloré, détient Canal+ et ses chaînes, dont CNews et C8, et est en train d'acquérir Lagardère, le propriétaire du JDD, de Paris Match et d'Europe 1.