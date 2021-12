Le député LREM Patrice Anato visé par des menaces de mort et des insultes racistes

Patrice Anato le 13 mai 2017 à Paris.

« Les nègres, dont vous faites partie, sont une erreur de la nature et une honte pour notre République. Vous n'êtes que des bons à rien, un peuple retardé, sans âme ni cerveau ». Voici la nature des mots adressés ce jour au député LREM de Seine-Saint-Denis Patrice Anato, dans une lettre anonyme envoyée à l'Assemblée Nationale.

Patrice Anato a décidé de partager sa mésaventure sur Twitter. Il constate « une lettre d'un racisme effrayant, ponctuée d'une menace de mort ». L’auteur anonyme en a profité pour s’en prendre à Emmanuel Macron : « c’est à cause de ce dictateur que nous avons comme Président qu’autant de nègres viennent en France, prennent le pouvoir et souillent notre pays ». Il conclu enfin sa lettre par « Mort à vous !! ».

Ce matin, j’ai reçu une lettre d’un racisme effrayant, ponctué d’une menace de mort. Dans le cadre de mon mandat de député, rien ne me détournera de mon action et de mon engagement quotidien.

Je déposerai plainte. #NeRienLaisserPasserpic.twitter.com/6BVw1jb0b9 — Patrice Anato (@Patrice_Anato) December 21, 2021

Contacté dans l'après-midi par Le Figaro, Patrice Anato assure qu'il va porter plainte. Il précise que ce n’est pas la première que lui « ou d’autres collègues » sont victimes de tels propos. Jusqu’à présent, il avait fait le choix de ne pas les relayer pour éviter de « faire la publicité à des imbéciles ». Il estime cependant que le « contexte actuel » ne l’autorise pas à garder ces menaces secrètes. Enfin, le député ajoute que « ça dénote de l'ambiance de la campagne présidentielle qui s'annonce, avec un certain candidat que je ne nommerai pas et qui tient des propos xénophobes et racistes ».

L’élu, qui déclare ne pas vouloir baisser les bras, ajoute : « Je m'y interdis, assure-t-il. Quand je me lève le matin, je ne me demande pas si je suis noir, blanc ou jaune, je me demande quelles actions je peux mener pour servir l'intérêt général, celui de mes concitoyens, tant par mon travail à l'Assemblée Nationale que dans mon département ».

Il a notamment reçu sur Twitter le soutien de nombreuses personnalités politiques, dont celui du président de l’Assemblée Nationale Richard Ferrand, qui lui déclare son « amical soutien face à l’ignominie ».