Le consensus sur le texte interdisant les signes religieux à l'école remis en cause

Samuel Paty

L’offensive sur les abayas et les qamis porte en elle les germes d’une remise en cause de la loi de 2004 interdisant le port de signes ou tenues religieuses ostensibles à l’école estime l'Opinion.

"Elle risque d’ouvrir une boîte de Pandore qui mettrait en péril tout l’édifice laïc, déjà passablement fragilisé."

"L’indicateur le plus évident vient des enseignants eux-mêmes qui, répètent-ils ces derniers jours, ne veulent pas se transformer en « policiers du vêtement »"

"Comment faire avec les robes amples ou tuniques longues ?, interrogent les enseignants. On leur demande aujourd’hui de juger si, parce que les élèves les portent en permanence, refusent de les ôter, ces vêtements deviendraient religieux « par destination ». « Nous refusons que la République nous délègue une telle responsabilité. C’est à l’Etat de dire la loi [...], c’est à l’Etat de dire si oui ou non l’abaya et le qamis sont des signes ostentatoires »" ajoute l'Opinion.

"« Les officines islamistes à l’œuvre savent très bien repérer nos points faibles. Elles font circuler parmi les élèves des éléments de langage. Celles-ci doivent dire qu’elles ne portent pas l’abaya pour des raisons religieuses mais “culturelles”. C’est exactement le même processus qu’en 1989 après l’affaire du foulard de Creil : les islamistes nous testent." juge Iannis Roder, enseignant en Seine-Saint-Denis (et membre du Conseil des sages de la laïcité mis en place par Jean-Michel Blanquer) cité par l'Opinion.