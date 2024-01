Le chercheur du CNRS François Burgat affirme avoir du « respect et de la considération » pour les dirigeants du Hamas

«J'ai infiniment, je dis bien infiniment plus de respect et de considération pour les dirigeants du Hamas que pour ceux de l'État d'Israël», a-t-il écrit sur X.

Arabophone et fin connaisseur de l'islam, François Burgat est connu pour sa défense active de la cause palestinienne. Il avait déjà retweeté après le 7 octobre une publication qui justifiait l'attaque du 7 octobre en affirmant que «résister à un occupant est légitime», comme le soulignaient récemment nos confrères de l'Express à qui le concerné répondait : «Pour la première fois, pendant quelques heures, Israël a eu des victimes en nombre supérieur aux victimes palestiniennes. C'est fini ! Maintenant, on engrange des centaines et des centaines de victimes sous les bombes à Gaza. On ne peut pas renvoyer dos à dos agresseur et agressé, colonisateur et colonisé. Je suis désolé, mais [l'attaque du Hamas] était un mécanisme de résistance à une oppression physique militaire.»