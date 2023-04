Le célèbre avocat Hervé Temime est mort à l'âge de 65 ans

Bernard Tapie, Roman Polanski, l'affaire Clearstream ou encore Le Roux… Hervé Temime, en 44 ans de barre, s’est illustré dans des affaires qui ont défrayé la chronique.

La mort du célèbre avocat, âgé de 65 ans, a été annoncée ce lundi. « La famille de Me Hervé Temime a l'immense tristesse de vous annoncer son décès ce lundi », a-t-elle indiqué dans un communiqué transmis à l’AFP.

Le ténor du barreau, né en 1957 à Alger (Algérie) et arrivé en France à l'âge de quatre ans et a commencé sa carrière en 1979. Il s’est orienté dans le droit pénal général et droit pénal des affaires, faisant partie de cette génération d'avocats spécialisés dans la défense des cols blancs, avec l'essor des dossiers politico-financiers dans les années 1980-1990.

Sa vocation est née pour « sauver des têtes », à l'époque où on coupait encore celles des condamnés, expliquait-il en novembre 2020 à l’AFP. Depuis plus de quarante ans, il défendait âprement le secret, « qui n'est pas un privilège pour un avocat mais une obligation ». Hervé Temime avait fondé l'association des avocats pénalistes en 1991 et a siégé au conseil de l'ordre du barreau de Paris entre 1999 et 2002, selon le site internet de son cabinet situé rue de Rivoli, à deux pas du Louvre.