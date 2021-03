Le bitcoin dépasse officiellement pour la première fois la barre des 60.000 dollars

Le bitcoin a franchi brièvement samedi pour la première fois de son histoire la barre symbolique des 60.000 dollars.

L’engouement pour les cryptomonnaies se confirme. Le bitcoin a franchi brièvement ce samedi pour la première fois de son histoire la barre symbolique des 60.000 dollars, selon le site spécialisé CoinMarketCap et des informations de L'Express.

Le cours de la cryptomonnaie a atteint 60.012 dollars à 11h49 GMT avant de se replier légèrement sous les 60.000 dollars, selon la même source.

Ce succès s’explique notamment par les plans de relance et par l’attrait des entreprises. L'investissement de 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin de Tesla, la société d’Elon Musk, a fait exploser le marché des cryptomonnaies. Selon des informations de L’Express, Elon Musk a envoyé un signal très fort aux investisseurs et aux entreprises, qui pour certaines l'ont rejoint depuis comme le groupe gazier et pétrolier norvégien, Aker ASA.