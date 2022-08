Laurent Wauquiez : «préparer dès aujourd’hui l’après-Macron»

Laurent Wauquiez

Devant plusieurs centaines de ses militants, dans ses anciennes terres volcaniques de Haute-Loire, Laurent Wauquiez, l’ex-patron de LR a pris la parole pour appeler la droite à «préparer dès aujourd’hui l’après-Macron». «Nous devons prendre de la hauteur, se remettre en question, mobiliser les forces du sursaut pour réussir le grand rendez-vous de 2027» souligne Le Figaro.

"Et si les militants étaient venus pour Laurent Wauquiez, nombre d’entre eux se sont précipités sur Éric Ciotti pour réclamer selfies, bises et autres poignées de mains. Proche idéologiquement et humainement du président d’Auvergne-Rhône-Alpes, le député des Alpes-Maritimes s’est affiché à ses côtés, très souriant, tout au long de l’après-midi." ajoute Le Figaro.

«Je souhaite qu’il soit notre candidat à l’Élysée et qu’il soit notre prochain président de la République. Je ferai tout pour cela à la tête des Républicains.» a aussi indiqué Eric Ciotti.