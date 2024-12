Climat

L’année 2024 sera la première année au-dessus du seuil de 1,5 °C de réchauffement

Pour la première fois, l’année 2024, qui se termine bientôt, aura été 1,5 °C plus chaude qu’à l’ère préindustrielle. Les températures ont été 1,62 °C plus élevées qu’à la normale, en novembre dernier. Ce seuil correspond à la limite la plus ambitieuse fixée par l’accord de Paris, qui fait toutefois référence à des tendances de long terme.