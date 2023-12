La ville de Nice a sélectionné quatre établissements pour expérimenter les uniformes à l’école

« Quatre groupes scolaires de la ville de Nice ont été identifiés et sélectionnés dans des quartiers extrêmement variés » pour expérimenter le port de l'uniforme d'ici quelques semaines, annonce la ville dans un communiqué publié ce mercredi 6 décembre.

Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, a annoncé ce mercredi matin qu’il précisera « d’ici les fêtes » une « expérimentation d’ampleur » sur le port de l’uniforme à l’école, dans le but de mesurer l’efficacité de cette mesure.

« La lutte contre les inégalités sociales et le sentiment d’appartenance de nos enfants à la communauté nationale sont des combats essentiels que chaque élu et plus largement chaque adulte doit mener », estime Christian Estrosi. « Je remercie le ministre de l’Éducation Nationale d’avoir pris à bras-le-corps ces défis et de travailler d’arrache-pied à un panel de solutions pour les relever », ajoute-t-il.