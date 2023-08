La sonde Voyager 2 est « opérationnelle », rassure la Nasa, malgré une interruption de données

Image d'illustration de la sonde Voyager 2

19,9 milliards de kilomètres. C’est la distance à laquelle se trouve la sonde Voyager 2. Envoyée dans l’espace en 1977, la sonde est en « bonne santé », a rassuré mardi la Nasa.

Des commandes envoyées le 21 juillet « ont par inadvertance fait pointer l’antenne deux degrés à l’écart de la Terre », avait expliqué l’agence spatiale dans un communiqué la semaine dernière. Si la communication de données a été interrompue, elle devrait toutefois être rétablie grâce à une manœuvre de réorientation automatique en octobre.

Les scientifiques ont toutefois essayé de s’assurer de la bonne santé de Voyager 2. Le « pouls » de la sonde a été détecté grâce à l’utilisation du « deep space network », un réseau international d’antennes, a précisé Suzanne Dodd, en charge de la mission à la Nasa. « Donc nous savons que le vaisseau est en vie et opérationnel. Cela nous a réjouis », a-t-elle ajouté.

Voyager 2 a quitté en 2018 la bulle protectrice du Soleil, appelée l’héliosphère, pour entrer dans l’espace interstellaire. Avant de quitter le système solaire, elle est devenue la seule sonde à avoir réalisé un survol d’Uranus et de Neptune.

Voyager 1, elle aussi envoyée dans l’espace en 1977, se trouve actuellement à environ 24 milliards de kilomètres de la Terre. Les deux sondes emportent chacune des enregistrements de sons et d’images de la Terre sur des plaques en or et en cuivre.