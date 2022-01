Valérie Pécresse a affirmé vouloir « ressortir le Kärcher de la cave » pour « nettoyer les quartiers » et « remettre de l’ordre dans la rue » lors d’un entretien à La Provence.

Dans les colonnes de « La Provence » et lors d’un déplacement cette semaine, Valérie Pécresse a repris une ancienne expression de Nicolas Sarkozy sur la question de l’insécurité. L’entreprise Kärcher avait envoyé un courrier aux candidats en 2017 afin que le nom de la société ne soit plus cité dans les discours et dans la campagne.

La candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse a affirmé vouloir « ressortir le Kärcher de la cave » pour « nettoyer les quartiers » et « remettre de l’ordre dans la rue » lors d’un entretien à La Provence et à l’occasion d’un déplacement.

« Je vais ressortir le Kärcher de la cave. Cela fait dix ans qu’il y est et il est temps de l’utiliser. Il s’agit de remettre de l’ordre dans la rue » car « on ne donne plus de réponse face à la violence des nouveaux barbares ».

Valérie Pécresse propose d’utiliser notamment « des brigades coups de poing, incluant des moyens numériques, le fisc, mais aussi l’armée, afin de sécuriser les périmètres d’intervention ».

L’expression « Kärcher » avait été utilisée par Nicolas Sarkozy en 2005 quand il était ministre de l’Intérieur et avait marqué les esprits.

Suite aux propos de Valérie Pécresse, Pascal Riché, journaliste à L’Obs, a exhumé sur Twitter une lettre envoyée par la société Kärcher et adressée en 2017 aux candidats à l’élection présidentielle et à la primaire de la droite (la lettre en question s'adressait à Alain Juppé). Dans ce courrier, l’entreprise demandait aux représentants politiques de ne plus faire référence au nom de la marque lors des débats :

« Nous constatons depuis plusieurs mois l’utilisation régulière du nom de notre société sur la scène politique, en relation avec des sujets de société pour le moins sensibles. Compte-tenu de l’approche des élections présidentielles de 2017 et le lancement des campagnes électorales de plusieurs candidats, nous sommes conscients que cette utilisation risque de s’accroître. Nous tenions dès lors à expliciter clairement la position de notre société qui se trouve malgré elle au cœur des débats et, nous nous tournons à présent vers l’ensemble des candidats déclarés à l’élection présidentielle. L’utilisation de notre nom en association avec une question politique, polémique et négative porte préjudice à notre entreprise, à ses valeurs, à ses clients à ses collaborateurs. (…) Nous sommes d’autant plus sensibilisés au détournement de notre marque dans le contexte politique actuel qu’elle est utilisée pour désigner une ligne d’action politique, souvent au moyen de néologismes tels que « karchériser » et « karchérisation ». Ces utilisations dénaturent notre marque et portent fortement atteinte à son image et à celle de notre entreprise. Nous comptons sur vous pour vous inscrire en rupture de cette mouvance, en respectant nos droits de marque et en n’employant le terme Kärcher uniquement pour désigner nos produits ».

Reste à savoir si Kärcher a transmis une missive similaire à Valérie Pécresse suie à ces récentes déclarations.