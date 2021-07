La sénatrice Esther Benbassa (EELV) accusée de harcèlement par d'anciens collaborateurs

Esther Benbassa

Chantage, humiliations après la publication d’une enquête de Mediapart sur les méthodes d’Esther Benbassa, sénatrice EELV âgée de 71 ans accusée de harcèlement par d'anciens collaborateurs, la sénatrice EELV se met en retrait de son groupe politique signale Le Parisien.

Huit anciens collaborateurs de la sénatrice EELV Esther Benbassa et six de ses anciens étudiants qu’elle employait à l’École pratique des hautes études dénoncent, documents à l’appui, des menaces, humiliations et pressions à répétition. L’élue, qui conteste l’intégralité des faits, est aussi accusée d’avoir fait pression sur une salariée pour qu’elle décale une opération chirurgicale raconte le site d'information Mediapart.

Dans des dizaines de mails consultés par Mediapart, les reproches de la sénatrice sont en effet massifs et récurrents et concernent l’ensemble de ses collaborateurs, qui ont tous bac + 5 selon Mediapart.

L'élue dans un communiqué diffusé sur Twitter conteste les faits qui lui sont reprochés, mais présente ses excuses à ceux et celles qu'ellea pu blesser.