Drapeau LGBT

L'interdiction russe controversée de promouvoir la soi-disant "propagande gay" devrait être étendue à tous les adultes signale la BBC.

Cette décision représente un durcissement d'une loi existante de 2013, qui fait de la fourniture d'informations sur le fait d'être LGBT aux enfants une infraction pénale.

Les personnes condamnées encourent de lourdes amendes pour avoir encouragé ce que la Russie appelle des "relations sexuelles non traditionnelles".

L'approbation initiale de l'extension a été votée à l'unanimité par la Douma d'État russe.

Plus tôt cette semaine, des responsables avaient exhorté les politiciens de la chambre basse du Parlement russe à promulguer l'extension – la décrivant comme faisant partie d'une bataille plus large sur les valeurs civilisationnelles avec l'Occident et la liant à la décision d'envahir l'Ukraine.

Selon la proposition, les informations sur les "modes de vie non traditionnels" ou "le rejet des valeurs familiales" seraient considérées comme juridiquement identiques à la pornographie, à la promotion de la violence ou à l'attisation des tensions raciales, ethniques et religieuses.