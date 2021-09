La restauration modérément affectée par le passe sanitaire selon l'INSEE

restaurant

En août, la consommation aurait légèrement progressé, atteignant – 1 ½ par rapport à son niveau d’avant-crise : la consommation de biens se serait redressée tandis que la mise en place du passe sanitaire n’aurait que modérément affecté les dépenses des ménages dans les secteurs concernés, notamment la restauration indique l'INSEE dans son dernier point de conjoncture.

Au total, après avoir diminué de 7,2 % en 2020, la consommation des ménages rebondirait de 4,5 % en 2021 prévoit l'INSEE

La consommation dans l’hébergement-restauration est estimée pour le troisième trimestre 2021 à un niveau supérieur à celui l’été 2020, même si elle reste en retrait par rapport à son niveau d’avant-crise.

Après le 9 août et la mise en service du passe sanitaire la restauration a un peu ralenti. Entre le 9 et le 15 août, la hausse n'a été que de 3,5 %, et la semaine suivante, elle a atteint 5 %, toujours par comparaison à 2019. In fine, selon l'Insee, la consommation des ménages dans la restauration a été en août inférieure de 15 % à son niveau au dernier trimestre 2019, après - 6 % en juillet. Ce fléchissement est « sans commune mesure avec les chutes de consommation enregistrées lors des précédentes vagues, par exemple -58 % en avril 2021 », relativise l'institut de statistiques. L'absence de passe sanitaire n'aurait-il d'ailleurs pas dissuadé certains clients, inquiets de contracter le virus, de sortir ? analysent Les Echos.