La production de combustibles fossiles devrait monter en flèche dans le monde au cours de la prochaine décennie selon l'ONU

Charbon

Les plans des gouvernements pour extraire des combustibles fossiles jusqu'en 2030 sont incompatibles avec le maintien des températures mondiales à des niveaux sûrs, selon l'ONU citée par la BBC.

Un rapport du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) indique que les pays vont forer ou extraire plus du double des niveaux nécessaires pour limiter l'augmentation de la temprétaure à 1,5 °C.

L'extraction de pétrole et de gaz devrait augmenter fortement avec seulement une baisse modeste pour le charbon.

Mais malgré la vague d'objectifs de zéro émission nette et les engagements accrus de nombreux pays, certains des plus grands producteurs de pétrole, de gaz et de charbon n'ont pas élaboré de plans pour réduire le recours à des combustibles fossiles qui, selon les scientifiques, est nécessaire pour limiter les températures dans les années à venir ajoute la BBC.