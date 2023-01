Kiosque à journaux

La presse quotidienne nationale coûte plus cher

La version papier de la presse quotidienne nationale coûte plus cher en ce début du mois de janvier constate Le Monde : Le Figaro, Les Echos, et Le Monde sont désormais vendus 20 centimes plus cher, ils coûtent 3,40 euros.

Il faut ajouter La Croix qui augmente de 30 centimes, et Libération qui augmente de 20 centimes "pour atteindre 2,70 euros.

Ces augmentations sont censées compenser le prix de la tonne de papier journal qui est passé de 400 euros au premier trimestre 2021, à 900 euros.

La presse régionale n'échappe pas à la hausse du prix de l'énergie et du papier.

Exemple avec le groupe EBRA (propriétaire du Dauphiné Libéré, du Progrès et des Dernières Nouvelles d’Alsace) qui a réduit sa pagination de 20 %.