La population de la République d'Irlande dépasse les 5 millions pour la 1ère fois depuis la famine du 19e siècle

Drapeau irlandais

Il y a maintenant plus de 5 millions de personnes vivant dans les 26 comtés de la République d'Irlande, pour la première fois depuis la Grande Famine en 1851, révéle le Central Statistics Office.

La Grande Famine qui a duré de 1845 à 1852 a vu un million de personnes mourir de faim en Irlande et un million de plus ont émigré - beaucoup aux États-Unis, où ils ont établi l'une des communautés irlandaises les plus fortes au monde : environ 32 millions d'Américains seraient d'origine irlandaise.

La population irlandaise a été dévastée par la famine et n'a jamais retrouvé les chiffres du début des années 1800, où 8,5 millions de personnes vivaient sur l'île ; le dernier recensement a mis la population totale de l'île, au nord et au sud, à environ 6,8 millions de personnes.

Le Bureau central des statistiques (CSO) a révélé que la population actuelle de la République serait de 5,1 millions de personnes, contre 4,97 millions il y a 12 mois.