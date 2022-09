La mairie de Paris veut piétonnier la partie basse des Champs-Élysées tous les dimanches

La ville « souhaite piétonniser tous les dimanches » la partie est de la célèbre artère, « première étape pour magnifier les jardins » et participer à la « reconquête de la place de la Concorde et du bas des Champs-Elysées », a indiqué à l'AFP l'adjoint (PS et apparentés) aux espaces verts Christophe Najdovski.

Pour le moment, les Champs-Elysées ne sont réservés aux piétons que le premier dimanche de chaque mois.

Les adjoints d’Anna Hidalgo ont donné ce jeudi matin le coup d'envoi des travaux en accueillant sur le port des Champs-Elysées une barge transportant une partie des 14.000 m² de granit prévus pour refaire les trottoirs de l'avenue, aujourd'hui très dégradés. L’objectif est de terminer l’ensemble des travaux avant les Jeux Olympiques de 2024.

Selon Marc-Antoine Jamet, président du Comité Champs-Elysées, qui regroupe les acteurs économiques du quartier, 250.000 personnes fréquentent chaque jour « la plus belle avenue du monde » dont la vacance des enseignes « diminue ».

En plus de la réfection des trottoirs et du mobilier urbain, qui ont souffert suite aux manifestations des « gilets jaunes » il y a plus de quatre ans, « on plante 107 arbres et on débitume et végétalise un hectare », avec trois axes mineurs du bas de l'avenue « transformés en allées paysagères » et, « sur la partie haute des Champs, 400 pieds d'arbres végétalisés », a rappelé Christophe Najdovski à l’AFP.

L'agrandissement de l'anneau piéton situé autour de l'Arc de Triomphe se fera via des bornes en calcaire posées sur 10 mètres de largeur « pour neutraliser les trois files de voiture les plus proches », a précisé l'adjoint (PCF) à la construction publique Jacques Baudrier.