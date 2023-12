La loi sur l'immigration est « un bouclier qui nous manquait », dit Emmanuel Macron

La loi sur l'immigration est «un bouclier qui nous manquait», a dit Emmanuel Macron dans C à Vous.

Au lendemain de l’adoption de la Loi immigration au Parlement, le chef de l’État est l’invité de l’émission C’est à vous sur France 5. Il doit revenir «sur les moments clés de 2023» et «abordera les perspectives de 2024 (culture, sport, politique, économie)», selon le groupe France télévisions dans un communiqué.

Il a indiqué avoir du «respect pour les députés de la majorité ayant voté la loi» immigration.

«C'est le fruit d'un compromis, a-t-il assuré. Cette loi c'est le bouclier qui nous manquait. Cette loi il faut la regarder d'ailleurs avec le complément des décisions prises en Europe aujourd'hui. Regardez la situation du pays, nous sommes un pays qui a toujours accueilli, qui accueille des femmes et des hommes qui fuient leur pays, c'est l'asile et c'est intangible. C'est un vrai désaccord avec le RN et une partie des républicains.»