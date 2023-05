Certains groupes de défense des droits de l'homme et de la santé publique ont exprimé leur préoccupation quant à l'impact que cela pourrait avoir sur la sécurité publique, car les jeunes adultes sont plus susceptibles de commettre des actes de violence armée.

La justice américaine a levé l'interdiction de vente de pistolets aux jeunes américains, malgré l'opposition de plusieurs groupes de défense des droits de l'homme et de la santé publique. Cette décision a été rendue par un juge fédéral du Texas qui a déclaré que l'interdiction était inconstitutionnelle.

La décision intervient après une plainte déposée par un groupe de défense des droits des armes à feu, qui soutenait que l'interdiction violait les droits de la Deuxième amendement de la Constitution américaine, qui garantissait le droit de porter des armes. Le juge a déclaré que l'interdiction était injuste pour les jeunes adultes âgés de 18 à 20 ans, qui peuvent dans l'armée, voter et obtenir un permis de conduire, mais ne pouvaient pas acheter un pistolet.

Les États-Unis sont souvent confrontés à des fusillades de masse, et les défenseurs de la réglementation des armes à feu affirment que des lois plus strictes sont nécessaires pour prévenir de telles tragédies. En conséquence, cette décision suscite des inquiétudes quant à l'impact sur la sécurité publique aux États-Unis, et le débat sur la réglementation des armes à feu est susceptible de se poursuivre.