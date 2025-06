Cardio

Faut-il faire du cardio avant ou après la musculation ? De nouvelles recherches apportent enfin une réponse

Pendant des années, les adeptes de fitness ont débattu de l’ordre idéal entre cardio et musculation. Une étude récente semble trancher : commencer par soulever des poids permettrait de brûler davantage de graisse, de réduire la graisse viscérale – la plus dangereuse – et d’augmenter naturellement le niveau d’activité physique dans la journée. Si les deux types d’effort restent bénéfiques pour la santé, l’ordre des exercices pourrait bien faire la différence selon vos objectifs.