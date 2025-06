Iran

Frappes sur l’Iran : cette réplique de Téhéran qui se joue ICI et maintenant

Téhéran dispose d’un gigantesque réseau d’agents d’influence qui relaient ses éléments de langage aux États-Unis et en Europe, pour faire « pression » sur les gouvernements et obtenir d’eux qu’ils « retiennent » Israël. Le grand reporter franco-iranien spécialiste du Moyen-Orient, Emmanuel Razavi, qui collabore avec les rédactions de Paris Match, Atlantico et Franc-Tireur, auteur de « La face cachée des mollahs » (Cerf), a longuement enquêté sur ces réseaux d’influence. Entretien exclusif.