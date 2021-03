Vaccination

L'arrivée croissante de doses de vaccins va permettre de réaliser des vaccinations à plus grande échelle dès le mois d’avril et nécessite de mobiliser plus de professionnels compétents afin de vacciner rapidement toutes les personnes concernées. La HAS recommande donc de diversifier les profils des vaccinateurs, mais aussi des prescripteurs. explique la Haute autorité de santé.

Outre les professionnels déjà habilités à administrer les vaccins et pouvant intervenir aussi bien en ville qu’en centres de vaccination (médecins, sages-femmes, infirmiers, pharmaciens d’officine), la HAS recommande d’élargir la possibilité d’administrer les vaccins en ville et en centre de vaccination aux chirurgiens - dentistes, aux vétérinaires, aux étudiants en médecine, en deuxième année du premier cycle (FGSM2), sous réserve d’avoir réalisé préalablement leur stage infirmier ajoute la HAS.

La HAS recommande que les pharmaciens et les vétérinaires puissent non seulement procéder à l’intégralité de l’administration du vaccin, mais aussi à la préparation des doses.

Un tel élargissement permettrait ainsi potentiellement à près de 252 000 effecteurs supplémentaires de participer à la campagne de vaccination contre le SARS-CoV-2.