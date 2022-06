La France subit moins l'inflation que ses voisins

Pétrole

Avec 5,2% d'inflation en mai, la France subit moins la flambée des prix que ses voisins allemands, anglais ou espagnols constate le magazine Challenges.

Le nucléaire et le bouclier tarifaire sont les principaux facteurs de notre résistance à la hausse des prix.

La France est l’un des pays européens les moins touchés par l'inflation. L’inflation en zone euro a atteint 8,1%, elle est de 7,8% en Allemagne, de 8,7% en Espagne et même de 9% en Grande-Bretagne. “Tout le monde devrait avoir autour de 9% d’inflation normalement, mais le Japon et la France sont des exceptions”, affirme Eric Heyer, économiste et directeur du département analyse et prévisions de l’OFCE cité par Challenges.

La guerre en Ukraine alimente l'inflation des prix de l'énergie "Mais heureusement, nous sommes moins dépendants des énergies russes que nos voisins", souligne Eric Heyer.