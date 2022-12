Electricité

D'après le rapport "Winter Outlook 2022-2023 de l'association européenne des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité (ENTSO-e), cité par France Info, la France n'est pas le seul pays européen menacé de coupures d'électricité.

L'Irlande, la Suède, et la Finlande sont aussi concernées, comme le Royaume Uni et l'Italie.

Au Royaume-Uni par exemple, dès le mois d'octobre le principal fournisseur d'énergie a prévenu les britanniques qu'en cas de manque, ils pourraient être privés de courant jusqu'à 3 heures certains soirs de semaine, entre 16h et 19h. En Italie aussi le gouvernement a déjà préparé les esprits et anticipé un possible "couvre-feu énergétique". Ainsi, les magasins pourraient notamment être forcés de fermer une heure plus tôt souligne France Info.